彼得兔115歲了！高雄市圖總館推特展

彼得兔超萌的魅力，親子都擋不住。（市總圖提供）

哇，是彼得兔？！小朋友看到彼得兔，踮著腳開心地邊指邊看著。（市總圖提供）

陪伴無數大小朋友一起成長，全世界最紅的兔子「彼得兔」，今年過115歲生日。高雄市立圖書館國際繪本中心推出「繪本經典波特150年特展，走入小兔彼得的世界」系列活動，帶大家為彼得兔慶生。

彼得兔的媽媽是碧雅翠絲．波特女士，她還創作了小兔班傑明、母鴨傑瑪、刺蝟溫迪尼等各有特色的角色，可愛的造型，溫馨的故事，擄獲全球大小朋友的心。

《小兔彼得的故事》自1902年開始發行，現在是世界最暢銷的童書之一，2000年美國紐約公共圖書館更推選為世紀經典童書第一名，目前已翻譯成30多種語言版本，這系列經典繪本也一直是高雄市圖書館借閱次數榜的常勝軍。

市總圖表示，時值波特女士誕辰150周年，全球都有相關紀念活動，表達波特女士對世界兒童文學發展貢獻的肯定。

高市圖國際繪本中心6日起至7月16日的「繪本經典波特150年特展─走入小兔彼得的世界」巡迴特展，展出波特女士生平故事、經典插畫、小兔彼得系列收藏品、立體圖書以及跳格子互動遊戲，展覽期間還提供定時導覽，喜愛小兔彼得的朋友絕不能錯過。

(中時)