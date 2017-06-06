彼得兔115歲了！高雄市圖總館推特展
陪伴無數大小朋友一起成長，全世界最紅的兔子「彼得兔」，今年過115歲生日。高雄市立圖書館國際繪本中心推出「繪本經典波特150年特展，走入小兔彼得的世界」系列活動，帶大家為彼得兔慶生。
彼得兔的媽媽是碧雅翠絲．波特女士，她還創作了小兔班傑明、母鴨傑瑪、刺蝟溫迪尼等各有特色的角色，可愛的造型，溫馨的故事，擄獲全球大小朋友的心。
《小兔彼得的故事》自1902年開始發行，現在是世界最暢銷的童書之一，2000年美國紐約公共圖書館更推選為世紀經典童書第一名，目前已翻譯成30多種語言版本，這系列經典繪本也一直是高雄市圖書館借閱次數榜的常勝軍。
市總圖表示，時值波特女士誕辰150周年，全球都有相關紀念活動，表達波特女士對世界兒童文學發展貢獻的肯定。
高市圖國際繪本中心6日起至7月16日的「繪本經典波特150年特展─走入小兔彼得的世界」巡迴特展，展出波特女士生平故事、經典插畫、小兔彼得系列收藏品、立體圖書以及跳格子互動遊戲，展覽期間還提供定時導覽，喜愛小兔彼得的朋友絕不能錯過。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。