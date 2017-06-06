觀光局長周永暉至仙台推銷台灣觀光
交通部觀光局長周永暉昨應邀參加「日本東北觀光推進機構」成立10週年暨第1屆聯合大會，並在仙台市的會議上以「從東北觀光看台日觀光交流」為主題發表演講。東北觀光推進機構清野會長與宮城、山形、福島、岩手、青森、秋田、新潟及仙台等東北8縣市知事或代表，現場共有逾200位相關人士。
周永暉在演講中分析世界旅遊趨勢在亞太，以及日台觀光交流互訪600萬人次與交流現況，以及針對日本東北地區應透過名人代言、美食、推介會、鐵道交流、溫泉等建議，以多元媒體通路提高知名度及友善度。同時，應注意環保旅遊將成為觀光的重要議題。
周永暉強調，全球旅遊體驗時代的來臨，應該以「智慧行旅」面對新的挑戰，用「感動體驗」來吸引來訪的旅客。會議QA中，他也回答如何運用鐵路振興災後的東北觀光，相信可結合當地觀光素材配合國際年會辦理大型活動，並充分掌握30%的團客及70%自由行旅客的偏好，透過鐵路運輸帶入旅遊人潮也是一個重要選項。
最後周永暉並期盼與會東北觀光產業界先進，以振興觀光為志業，用誠意交流，也增進台日互訪交流的成果持續成長。
(中時)
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