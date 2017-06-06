原住民回家吧！原民青年藝術節開展
國立台灣史前文化博物館舉辦的原住民青年藝術節，今年以「家」為主題，結合7所高中職的樂舞表演，展現原住民的豐富創作能量及動靜皆宜的藝術展演，卑南族耆老林清美強調，部落有家的溫暖，可以學習祖先的智慧，呼籲年輕人「回家吧！」
史前館舉辦的原住民青年藝術節，暨高中職原住民青年聯合展演已經進入第5屆，今年樂舞表演除了台東6所高中職參賽外，屏東的大仁科技大學也有學生參加，學生們揮灑汗水，展現長年訓練的成果。
而靜態的聯合展示也在昨天於史前館開展，展期將到明年1月7日為止，除了學生的創作作品外，還邀請4位布農族藝術家展出木雕藝術創作。今年的主題是「Kulumah」，是布農族語「回家」之意，其中「Lumah」就是「家」的意思。
木雕藝術家邱馮廣田展出的作品「豐收」，是背著滿滿小米要進倉的布農族人。邱馮廣田說，家是布農族的核心，也是文化傳承的重要地點，當辛勤的勞動收成的小米要進倉時，是最喜悅的時候，讓家人得以溫飽。
而關山工商學生古聖德，將布農勇士、家屋、貓頭鷹、紅嘴黑鵯等布農族的圖騰元素，與QR Code結合，創作的畫作「回家了！Lumah」，掃描QR Code還能連上關山工商網站，傳統與科技完美結合。
(中時)
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