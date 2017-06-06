違保護令 母才揪出同居男染指稚女3年
劉姓男子涉嫌從4年前起，多次性侵同居女友年僅10歲的女童，直到去年4月動手打女友挨告，遭桃園地院喝令不得靠近母女倆，卻違反保護令出現在少女房間，追問下才揪出愛女慘當劉男禁臠長達3年，桃檢依家暴強制性交等罪嫌起訴劉男。
一名婦人離婚後和43歲的劉姓男子交往，2013年11月婦人便帶著就讀國小的女兒和劉男同居，沒想到劉男竟對女童心懷不軌，同居不到一個月，劉男就趁女友不在家時，對年僅10歲、熟睡的女童上下其手，甚至不顧女童反抗性侵得逞。
女童因曾目睹母親遭痛毆，不敢聲張，食髓知味的劉男之後便以2天1次的頻率，性侵女童。去年4月，女童媽媽受不了長期被當拳包打，報警求援向桃園地院聲請核發保護令獲准，劉男被勒令不得靠近母女倆，至少得遠離100公尺。
婦人帶著女童搬離，回到前夫住處，沒想到劉男去年12月11日起，仍1連4天溜進他們家，夜襲已13歲的少女性侵得逞，婦人12月14日在家中廁所發現沾有體液的衛生紙，隔天少女生父甚至撞見劉男出現在少女房間，追問下才揪出少女長期淪為劉男洩慾工具，帶少女驗傷報警提告。
劉男否認性侵，但少女指證歷歷，家門口監視器也清楚拍下劉男5天都闖進住處的影像，桃園地檢署依強制性交等罪嫌起訴。
(中時)
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