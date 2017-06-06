父親冥壽日 東華大學校長趙涵捷陪母發獎學金勉勵宜大學生

東華大學校長趙涵捷（右），今天陪著母親林碧楨（左）專程到宜蘭大學，將獎狀 、獎學金頒發給「祁楨獎學金」的3位得獎學生。（胡健森攝）

現任東華大學、前宜蘭大學校長趙涵捷，為紀念已過世的父親，以父親及母親名字最後一字取名設立了「祁楨獎學金」，今天是其父趙金祁的冥壽日，趙涵捷特別陪著高齡85歲的母親林碧楨前往宜蘭大學，將獎狀、獎學金親自頒發給3位得獎學生。

去年初過世的趙金祁，是師範大學物理學士、公費留學美國印第安那大學科學教育碩士、美國俄亥俄州立大學科學教育哲學博士，曾任中山大學校長、教育部政務次長等職，其子趙涵捷則先後擔任宜蘭大學、東華大學校長，父子兩人先後擔任國立大學校長，是杏壇上的一段佳話。

宜蘭大學的「祁楨獎學金」今天下午在宜大博雅教育中心舉行精簡地頒發儀式，林碧楨也專程從台北來到宜蘭，除對受獎學生表達嘉勉之意，並敘述已故的夫婿趙金祁當年從大陸來到台灣後，一路艱辛求學，終於在學術界有所成就的過程，希望勉勵受獎學生要珍惜手邊擁有的資源及環境，在求知的這條道路上繼續努力。

「祁楨獎學金」每年分別提供宜蘭大學、東華大學3個獎學金名額，每人1萬元，主要在彰顯趙金祁博士畢生所提倡鼓勵的誠實價值，關注科學教育長遠發展，科學與人文平衡精進的治學理念。

(中時)