怪手從拖板車掉落 撞休旅車2人傷送醫

怪手從拖板車上掉落，撞上後方休旅車，造成車內2人受傷。（圖/王揚傑翻攝）

怪手從拖板車上掉落，撞上後方休旅車，造成車內2人受傷。（圖/王揚傑翻攝）

今（6）日下午5時50分許，新北市貢寮區龍洞隧道往澳底國小方向出口約1公里處，發生怪手從拖板車上掉落，撞及後方休旅車事故，休旅車上2名男子因車體變形受困。

新北市消防局獲報隨即派員搶救，於6時20分許，順利協助2人脫困，休旅車乘客為40歲左右男子，左手開放性骨折，左腳疑似骨折，意識清醒；駕駛為年約50歲男子，救出時意識模糊，疑似顱底骨骨折，2人均送往基隆長庚醫院急救。

轄區警方已到場進行調查，釐清肇事責任。

(中時)