無照還偷車 台東竊賊撞5車遭逮

貨車撞上圍牆才停住，駕駛眭男也立即被警方制伏送辦。（圖/台東警分局提供）

小客車從後面被追撞，損毀嚴重。（圖/台東警分局提供）

台東市的眭姓遊民，發現路邊的3.5噸的貨車鑰匙沒拔，原本要竊取零錢竟興起貪念，將整台車開走，不過眭男沒有駕照，也不會開車，沿街撞上5輛車後，最後撞到圍牆停下，眭男才束手就擒。貨車車主看到車頭被撞凹一個大洞，直呼「真的很倒楣！」

昨(5)天傍晚34歲的眭男行經光明、中正路口時，發現貨車車門未上鎖，因此打開車門想竊取車上的財物，眭男發現貨車鑰匙沒拔，於是起貪念整台車開走。

由於眭男沒有駕照，也沒有開過車，把小貨車開走後沿途事故不斷，不但撞上3台小客車、1台機車，還擦撞1輛公車，一名要開走小客車的民眾，突然無預警被從後面追撞，頭撞到A柱受傷送醫，小貨車最後開到台東市公所旁、撞上圍牆才停住。

車禍時警方勤務中心湧進大量報案電話，線上警網也立即加入圍捕，小貨車撞上圍牆後員警立即一擁而上，將眭男拉出車外制伏。

而貨車車主看到愛車車頭被撞凹，保險桿被撞掉，無奈的說「真的很倒楣！」也擔心之後求償無門。

警方表示，眭男是地方的治安顧慮人口，平常有偷竊的行為，這次偷開走車闖了大禍，對於犯行坦承不諱，警方訊後將他依竊盜及毀損罪嫌，移送地檢署偵訊。

(中時)