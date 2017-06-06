來台淘金嘗甜頭 越南女再度非法闖關失敗

越南籍阮女2年前假冒他人身分來台遭遣返，日前以真實身分闖關在按指紋時露餡。（陳淑娥翻攝）

37歲越南籍阮女，2年前假冒他人身分，以探親名義申請來台非法打工，1年後遭遣返，為養育越南3幼子，5日改以真實身分再度搭機來台，不料，在台中國際機場按指紋時露餡，資料比對不符致闖關失敗，今日上午已遭遣回越南，阮女淘金夢碎。

移民署國境事務大隊台中港國境事務隊指出，阮女2014年9月以5000元美金，冒領他人越南護照，以探親名義入境來台，可停留長達90天，她藏匿在南投山區，製作百香果醬賺錢養家，每天可賺台幣1000多元，隔年因探親簽證過期，8月遭移民署專勤隊查獲遣返出境。

國境事務隊表示，阮女因育有3年幼子女，想來台多賺一點錢，透過在台親友安排農田工作，此次改用真實身分以觀光名義申請來台，5日搭乘越捷航空VJ-852班機，由胡志明市降落台中國際機場，在入境通關時因按指紋，出現資料比對不符而露餡，立即帶回深入偵訊。

阮女以為改用真實身分可以順利來台淘金，仍逃不過移民官員的法眼遭攔查識破，全案調查後，經台中地方法院檢察署檢察官裁示，依入出國及移民法禁止其入國，今日並將阮女遣返出境。

(中時)