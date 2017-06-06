長不大的巴黎三寶貝，妮可・龍白畫童稚之心

法國繪本作者妮可·龍白收集各國小孩的獨特文化和傳說，繪製成兒童視角的百科全書，目前有紀錄歐洲28國的《哈囉！歐洲》。（信誼基金會提供）

「童年回憶是每個人的能量來源。擁有一個快樂的童年，就能讓這個『電池』更有力。」三個沒有名字的金髮、稚齡小孩，張著大眼看世界，法國繪本作者妮可・龍白自1983年起創作《巴黎三寶貝》系列，風靡法語系國家，至今仍在《費加洛》雜誌連載。她認為，三寶貝中描述童年的快樂，也讓她能始終保有童稚之心。

妮可・龍白第七度來到台灣，16歲時曾當過五年模特兒，後來念藝術學校，成為兒童服飾和玩具設計師。35歲的時候以乾兒子為靈感，創作了《巴黎三寶貝》漫畫，瞬間擄獲法國人的心，如今乾兒子已經長大成人，妮可・龍白筆下的三寶貝卻不曾長大。「我只想畫小孩。我曾經試著想畫他們的父母或其他家人的故事，但不曉得為什麼就是畫不出來。我也一直想不到他們該叫什麼名字。」

《巴黎三寶貝》的三個小孩，一個小男孩古靈精怪，另一個小男孩喜歡夢想，小女孩則充滿好奇心。有時候思考電扶梯怎麼運作，猜想是不是底下有個大空間，讓踏板一塊塊地掉下去，有時候思考花瓣上的紅色斑點是不是因為「長了水痘」。故事裡都是小孩的童言童語，可愛逗趣。

「小孩的世界裡，有些東西，大人真的都不曉得！」妮可・龍白說，她常用小孩的方式思考。愛旅行的她，觀察到每個國家的兒童都有自己獨特的文化，於是將這些小細節記錄下來，目前已畫成百科全書《小法國》和近日推出中文版的《哈囉！歐洲》，預計還會再畫亞洲和非洲國家。和以往介紹各國歷史文化的書籍不同，其中收錄的都是各國文化中的童年回憶。

「像是台灣有『虎姑婆』的傳說故事，斯洛維尼亞則是有『拖鞋小貓』，小孩子亂丟沒收好的東西就會被他偷走。每個國家的兒童玩的東西也都不同，我在台灣旅行的期間，看到有小孩在飯後玩骰子，法國小孩則是特別愛收藏電車車票，用來摺紙。」妮可・龍白表示，即使在全球化的影響下，這些獨特的差異仍然是文化的基石，不會消失。

妮可・龍白「《巴黎三寶貝》33周年亞洲巡迴特展」展出33幅作品，即日起到8月30日將於法國文化協會展出。

(中時)