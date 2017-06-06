大甲高中生 可在校先修大學學分

東海大學與大甲高中共同開設先修學分課程。（陳淑娥攝）

東海大學學務長林良恭（左）、大甲高中校長蕭建華（右），代表學校簽署締盟意願書。（陳淑娥攝）

大學先修學分在高中就可達成！東海大學與大甲高中6日舉行締盟儀式，共同開設「動物遺傳與演化」、「化學探究與實作」兩門課程，結合2校軟硬體設備，學生修完3學分後，未來若進入東大就讀，可直接抵免通識課程學分。

「新課綱、新觀念、新模式！」大甲高中校長蕭建華表示，12年國教新課綱重要概念，即強化高中教師設計課程能力，而東海大學一直以來秉持資源共享概念，與高中端密切合作，本次兩校共同開課，高中選修課程將因大學資源的挹注更為縝密。

東海大學教務長林良恭指出，高中學習模式與大學融合十分重要，每年大甲高中有30多名學生進入東海，希望透過此次的合作，大手牽小手讓大學及高中端未來關係更密切。

東海大學生命科學系及化學系與大甲高中，共同開設「動物遺傳與演化」、「化學探究與實作」兩門課程，採取2學分在高中端進行平日授課，1學分在大學端以週末密集上課，學生順利完成課程將獲得3學分，未來若進入東海大學，將可直接抵免通識課程學分。

蕭建華說，兩校共開課程模式跳脫以往全由大學端支援觀念，採共同授課，且由高中課程為基底，讓高中端教學及課程設計的自主性得以保存、強化，是台灣高等教育與中等教育攜手合作的新範型。

(中時)