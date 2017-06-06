世大運聖火傳遞 LOVE繞台灣
世大運倒數72天，聖火傳遞路線也已經確定，從世大運第1屆主辦城市義大利杜林舉行母火引燃儀式後，一路傳回台灣，在台灣的路線還會接續呈現「L、O、V、E」，最後於世大運開幕日回到台北，加入開幕表演的一環，台北市長柯文哲特別指示要全程錄影，紀錄聖火傳遞過程。
台北市政府今天舉行的市政會議中，由文化局說明聖火傳遞辦理情形，經台北世大運執委會與國際大學運動總會討論，並考量曾舉辦過世大運城市與配合新南向政策及觀光行銷等因素，於6月20日在世大運第1屆主辦城市義大利杜林舉行母火引燃儀式後，接續於6月22日傳遞至義大利拿坡里、6月25日至泰國曼谷與6月28日至韓國大邱，預計6月29日返回台灣。
世大運發言人楊景棠表示，聖火於6月底返回台灣後，7月開始在台灣各縣市傳遞，由10位海選出來的素人火炬手傳遞，台灣第一站為玉山，接下來以「L、O、V、E」為傳遞路線，經過各個縣市，非素人火炬手則由各縣市推薦運動員，代表各縣市準備好了，另也希望透過聖火傳遞告訴大家世大運要來了。
(中時)
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