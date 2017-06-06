四腳亭貨櫃車翻覆　駕駛身體發黑性命垂危

貨櫃車衝撞護欄，翻覆邊坡。（張穎齊翻攝）

警方獲報後火速至現場調查。（張穎齊翻攝）

貨櫃車衝撞護欄，翻覆邊坡，造成駕駛昏迷、身體發黑，有性命垂危的風險。（張穎齊翻攝）

今天下午6時許，62甲線瑞芳往基隆方向，位在四腳亭三號隧道口處，發生一起貨櫃車翻覆事故，貨櫃車衝撞護欄，翻覆邊坡，導致1名50多歲的駕駛受困車內，身體發黑，並呈現昏迷狀態，性命垂危。警消獲報後火速將他送醫急救，目前也在現場調查詳細肇事過程及情形。

(中時)