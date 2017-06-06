路見貨車生貪念 看到17萬拿了就跑

車主指17萬元就放在車內手提包裡。（呂妍庭翻攝）

車主將車子停在路邊未鎖，結果被小偷開門取走17萬元貨款。（呂妍庭翻攝）

蕭姓男子5日下午經過嘉義縣中埔鄉社口村，見一輛小貨車停在路邊，心生貪念，隨機拉開車門想偷車內的零錢，沒想到一眼就看到座椅上的手提包有一大疊千元大鈔露出來，馬上將整疊鈔票拿了就跑，恰巧吳姓車主聽到開車門聲響，跑出來看，發現蕭男偷錢，立刻喝止、報警，還一路追到蕭男住處，所幸警方即時趕到，才救回17萬的貨款。

54歲蕭姓男子向警方表示，他只是隨機拉車門發現車沒鎖，才想偷車上零錢，結果看到多張千元大鈔，當然拿了錢就跑，供稱身體不舒服吃藥後精神恍惚才會偷錢，看到一大疊錢「我也嚇了跳」。警方調查，蕭男因車主追出來，無處躲藏，先拿出15萬還給車主，被員警逮捕後才又拿出2萬元歸還，

車主事後鬆了一口氣，說當天下午領17萬元要去繳交貨款，因下車找客戶，車子才忘了上鎖，沒想到會被人開門偷錢，幸好距離不遠，聽到聲音馬上報警追賊，否則損失慘重。

(中時)