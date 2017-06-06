臨時下車沒鎖門 賊赫見17萬元也嚇一跳

被害吳姓車主沒鎖車門，險遭竊賊搶走１７萬元。（圖/高錦如翻攝）

嘉義縣中埔鄉一名54歲蕭姓男子，昨(5)傍晚行經中埔鄉社口村附近，見一輛小貨車停在路邊起貪念，隨機試拉車門，未料竟意外發現車門沒鎖且車內有17萬元千元大鈔，見狀隨即將整疊鈔票拿了就跑，被車主發現追上、報警逮捕並取出贓款，今偵訊後依竊盜罪移送法辦。

警方表示，蕭姓竊賊昨天下午5時許行經中埔鄉社口村附近，見一輛小貨車停在路邊，試拉車門發現沒鎖，進而查看車內有一個手提包，還露出千元大鈔，並起貪念，立即將整疊鈔票拿了就跑，所幸當時在屋內洽公的吳姓車主，聽到車門被開聲音立即大聲喝止、報警。

警方表示，蕭姓竊賊供稱，身體不舒服吃藥後精神恍惚，本只是想開車門偷零錢，但一看手提包，打開來看卻撞見這麼多千元大鈔，他自己也嚇了一跳，隨即拿了錢就跑。吳姓車主則表示，還好聽到聲音後，立即追上前、報警，不然就損失大了。

(中時)