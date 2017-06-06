從作家到角逐北農總座 吳音寧暗嘆

北農總經理人選吳音寧（左），同時也是詩人吳晟（右）的女兒，自己本身也是位作家，致力於台灣農業。（本報資料照片）

台北農產運銷公司改選，詩人吳晟之女吳音寧被推選為北農總經理人選，但柯文哲似乎有意見，因而懸宕。吳音寧下午在臉書轉載立委林淑芬聲援的文章，並未多做評論。

台北農產運銷公司改選，農委會推選台北市副市長陳景峻擔任北農董事長，陳景峻提名詩人吳晟之女吳音寧擔任總經理。然而，外傳台北市長柯文哲對吳音寧有意見，讓昨日的臨時會取消。對此，民進黨立委林淑芬不以為然，力挺吳音寧，認為抹黑吳音寧無法勝任北農複雜利益結構的說法，是對女性的歧視。「這國家要這麼瞧不起詩人，作家嗎？！」

吳音寧下午也在臉書轉述林淑芬之言，並未多做評論，似乎在做無聲的抗議。吳音寧稍早也在臉書分享一篇2012年的訪問，感嘆「轉眼多年」。據《天下雜誌》報導，吳音寧過去曾遁入墨西哥叢林生活，也曾寫書探討台灣農業問題，當時以為「寫作」會是她人生的志業。沒想到的是，表哥黃盛祿選上彰化溪州鄉長，缺個幫手；吳音寧不顧父親吳晟的反對，決心幫忙，成了鄉公所主任秘書。

吳音寧就這麼一頭栽進政治叢林，經歷各種衝擊，收件人名字仍是老鄉長、建設推不動、工程要綁標等；她也體驗到作為官員，「那種身處體制內，動彈不得的感覺」。若體制內無法解決，吳音寧便回頭做街頭抗爭，時不時帶著農民北上抗議、靜坐，爭取權益。但，面對地方利益的糾葛，吳音寧還是經常感到疲憊，幸好還有來自鄉親的勉勵，讓她深感安慰。

輾轉數年，溪州鄉公所秘書吳音寧被推舉任北農總經理，但她仍低調以對。吳音寧說，她確實有被徵詢，也希望能幫農民解決農業產銷問題。但人事掌握在別人手裡，一切要等台北市長柯文哲拍板。

作家劉克襄在下面回應鼓勵：「很艱鉅的任務，但加油再加油！視野高時，風景更清楚。」網友也留言應和：「期待農業的革命即將開展」、「腳踏實地，繼續前進」。

(中時電子報)