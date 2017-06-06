環評修法放寬？ 詹順貴上火線反駁

環團至環保署抗議，質疑環評修法反倒使環保退步。（楊騰凱攝）

環保署研擬大修環評法，但環團今日召開記者會質疑，未來修法後挖填土石方將不必環評，憂心環境敏感區將面臨浩劫，另外，修法也刪除通過環評3年未動工，須重做環差的規定，恐致環保倒退，呼籲環保署不要替財團開發開後門。環保署副署長詹順貴也親上火線一一反駁。

草山生態文史聯盟理事長文海珍表示，現行規定挖填土石方達到一定量以上就要做環評，但這次修正卻取消了挖填土石方應環評的規定，此後都市計畫土地的山坡地、特定農業區、自來水保護區等開發將不須環評，挖土石也不受管制，憂心都市計畫土地等環境敏感地區將面臨浩劫。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，此次環評修法對南部影響很大，「環境影響評估法施行細則」修正草案中，刪除通過環評後，超過3年未施工須重做環差的規定，如此一來，很多爭議開發案例如曾文越域等引水工程、水庫開發案將不須環差，這絕對是環保倒退。

耘林藝術人文關懷協會理事長林富源指出，環評修法應從嚴，不要繼續為這些財團開發放寬、開後門，呼籲環保署要有良心，公民團體絕對反對鬆綁的環評法。

對此，環保署副署長詹順貴表示，土石採取或採礦並未放寬，反還加嚴，甚至連礦權展延都已新增納入應環評的項目，但是如果是其他開發行為所附帶的挖填土石方，那麼前階段都已把關，不須將此類挖填土石方行為視為獨立開發。

詹順貴指出，刪除超過3年未施工須重做環差，是因過去法規授權事業主管機關認定開發起始點，此作法反而容易引起爭議，修法也明確訂出舊環評退場機制，環評結論公告5年後未開發，就要做環境現況差異分析，若超過10年都沒動工，就會廢止當初通過的環評。

詹順貴指出，此次環評修法有加嚴的部分，也有新增要環評的項目，經過務實檢討後，確實也有些部分適度放寬或免除環評，但免除絕對不是環團所稱的圖利財團，是因有其他法令可以管理才免除，被扣上圖利財團的帽子，實在太沉重。

(中時)