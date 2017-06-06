克難製片　三昧堂只為圓拍布袋戲夢

三昧堂創意木偶團隊位力求完美，一個飛行的特效鏡頭，就要花上3.5小時。（高錦如攝）

三昧堂創意木偶團隊沒有足夠的資源拍攝微電影，所以各項器材都需要土法煉鋼，以人工方式慢慢變出特效。（高錦如攝）

三昧堂創意木偶團隊自成立以來，以創作多達140尊木偶。（高錦如攝）

代表台灣到各國宣傳布袋戲文化的三昧堂創意木偶團隊，除自行設計製作戲偶，近期團員們開始實踐「自己拍自己的布袋戲」的夢想，籌備拍攝15分鐘微電影，因力求完美，一個鏡頭拍近3.5小時，雖累但團員一致認為「這是金錢買不到的滿足」。

三昧堂創意木偶團隊行銷總監嚴仁鴻說，團隊的團員，一開始是因愛好布袋戲而聚集，9年前更開始自創木偶，由於成員來自不同領域，有的是大學助理教授、工廠作業員、電視台導播、補習班主任與美髮師等，雖然聚集時間很難喬，但都定期討論集體創作，至今已創作140尊木偶，今年更決定實踐他們的夢想「完成一齣布袋戲電影」，預估明年6月完成。

嚴仁鴻說，因為沒有足夠經費買專業攝影機，所以跟攝影師借相機和腳架，沒有軌道車就借四輪推車，沒有攝影棚就以現成的布條和紙箱搭建，燈光不夠就用大家的手機幫忙打燈，相當克難，但大家同心協力，為了就是希望自己熱愛的布袋戲，能夠發揚光大，完成後將把作品放在網路上讓大家瀏覽。

(中時)