弘光研發監測系統 即時數據防災害
「豪雨颱風常造成災情，這套系統設計就是為了台灣！」弘光科技大學資訊工程系特聘教授童建樺和研究團隊，設計「分散式無線地錨預力監測系統」、「無線高精度傾度盤」，可在豪雨中即時監測山坡地崩塌、橋梁危險疑慮，目前已裝設在重要橋梁、風景區、水壩等處，對於防災很有幫助。
童建樺表示，5年前開始結合學術研究和產學合作，組成團隊研發，原本一開始儀器需要拉線配電，經過不斷的修改，已經研發到無線傳輸且自主供電，當初研發成功後曾到歐洲發表，令大家驚豔，全球都面臨極端氣候暴雨、暴雪問題，未來這套儀器推廣到大陸、東南亞，乃至世界各地的前景看好。
他舉例，高速公路兩邊有擋土牆，上面有數十或數百支地錨拉住，豪大雨可能造成山坡輕微位移，嚴重滑動時地錨就會失去支撐的作用，以往都是每隔一段時間派員測量，現在只要把儀器放著，透過嵌入式系統就可以24小時自動測量，用無線傳送資料到雲端進行判讀，一旦有滑落危險，就傳警訊到管理單位，連颱風天也可以測量，上週豪大雨，也在一個橋墩測量點發現，半小時內水位突暴漲一公尺。
資工系大四學生王詩晴、鄭伊汝大二開始參與系統研發，兩人高職都念電子科，從完全不會到現在可以獨當一面，兩人已經被合作的廠商相中，直接擔任工程師。
童建樺指出，系統裝設高精密零件、電路板、太陽能板、無線接受器等，僅靠太陽能就可自給自足運作，非常省電，該長寬高約15公分的儀器，可以直接放在山區、荒郊野外，運用物聯網的概念，只要環境稍有變化、傾斜，儀器馬上擷取感測器數值，接著把變化數據傳到雲端進行分析，每分鐘傳送一次資料，無線高精度傾度盤精確度可以達0.001度。
(中時)
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