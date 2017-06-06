一怒取消公聽會？ 詹順貴：會找更大場地開會

詹順貴事後返回會議現場，說明當時心中想法。（楊騰凱攝）

環保署今召開環評修法公聽會，會議主席、環署副署長詹順貴發言遭環團打斷，加上現場人士抱怨場地太小，詹順貴感到不被尊重宣布散會自行離去。事後詹說明，他是不願公聽會遭質疑場地空間不足，阻礙發表意見才宣布散會，無奈一時找不到更大的場地，才無法繼續開會。

詹順貴在公聽會開場時致詞表示，外界不要因為意見不同，就質疑環保署圖利財團，他直言，「如果要圖利財團我去當律師可以賺更多錢。」此時台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉舉手發言反駁詹，指環團從未說過「圖利財團」4個字，詹順貴發言被打斷後拍桌怒斥，「我正在致詞，你憑什麼妨礙我講話的權利」。

詹順貴強調，放寬並非就是圖利財團，環保署有思考整體的策略，當然也可以什麼法都不要修，把法規放在原點，看大家覺得好不好，但接著現場又有民眾抱怨場地太小，難以充分表達意見，隨後詹順貴便宣布散會，取消公聽會。

事後詹順貴說明，發言被打斷並非他決定取消公聽會的理由，而是有人抱怨場地太小，傳達出程序正義的問題，他不願未來公聽會被質疑場地空間不足，阻礙他人發表意見的機會，才宣布散會，他隨後也請環保署人員找其他的大型會議空間，無奈時間太倉促，來不及借用，才未能在今天完成公聽會。

詹順貴指出，本周五（9日）已準備好臨近環保署的文化大學大新館場地，改於該處辦理公聽會，以免民眾因場地限制無法參與。

(中時)