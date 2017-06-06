國民黨「李來希化」？ 老柯：球在吳敦義手上
國民黨團已揚言杯葛臨時會，加上全國軍公教人員協會理事長李來希等反年改團體將再赴立院抗議，綠營腹背受敵。民進黨團總召柯建銘今(6)天傍晚表示，李主張的「信賴保護」就是不改革，如今該換國民黨表態了，要和反年改並肩作戰也要有基礎，但至今卻無看到確定版本，這一仗要如何面對，究竟是與「李來希化」或是參與年改，國民黨主席當選人吳敦義須深思，要出來說清楚、講明白，「球在吳敦義身上」。
立法院朝野黨團5月31日協商年金改革相關法案，先確立法案處理程序原則。各黨團同意，針對年金改革各項草案條文整合黨內委員意見後，在6月10日前提出修正動議，以利後續協商。
柯建銘指出，民進黨團版年改案修正動議12日將召開黨團會議處理，開完會再提出版本；13日會請立法院長蘇嘉全召集朝野協商，14日上午開完談話會後，「下午就正式揭開臨時會序幕」。
至於國民黨揚言杯葛前瞻基礎建設特別條例草案，柯建銘說，這也不是今天的新聞，所有招數都在委員會搞過了，現在國民黨立委群龍無首，吳敦義與國民黨主席洪秀柱「吳洪之爭」還沒落幕，黨中央上樑不正下樑歪，「整個都是嚴重傾斜，國民黨這大樓也快倒了吧」。
柯建銘表示，吳敦義似乎不想這麼早接黨主席，「要避開臨時會年金、前瞻的態度」，但如果兩個都要反對的話，以後又要如何選總統？
柯建銘也說，國民黨第一次在立法院席次沒有過半，不知道怎麼當反對黨，現在還沒調適過來，「不可能說你們要杯葛，就不開臨時會」，臨時會見真章，不會因杯葛就動民進黨團搖除弊興利的決心。
(中時)
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