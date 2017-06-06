學甲網球場倒塌無人管 謝財旺向賴清德告狀
學甲網球場圍牆去年遭颱風摧毀倒塌，市議員謝財旺說他曾三次在市政總質詢，要求相關單位重視卻遭漠視，6日他在總質詢中，向市長賴清德告狀，批基層行政效率差，賴也當場指學甲區公所缺乏責任心。
謝財旺表示，學甲網球場的北面圍牆，遭颱風吹倒，四周環境髒亂，猶如閒置荒廢，他多次建議，還一連三次在市政總質詢上關切，但是這種小事情卻一直沒改善，他問教育局長陳修平怎麼處理？陳修平說早提撥40萬元給區公所處理，但均流標。
謝財旺痛批，學甲區公所去年即評估該網球場的整修經費為206萬元，但一年過去了，現狀還是沒改變，圍牆還是倒在那裡，顯示市府基層單位的行政效率太差了，這給市民的觀感不佳。
賴清德回應說，區公所的管理責任心不夠，此事根本不用經費到位，應該分階段來做，以整理為第一優先，他將指示民政局督促區公所盡快處理。
謝財旺也強調，這件是小事情，不是經費問題，但非做不可；賴清德也再次指責區公所沒責任，且一連犯了三個錯，包括沒在第一年報災損，這是不對；其次是沒做簡單的維護，這也不對；把整個網球場的整修綁在一起，這都不對，市府會加強督促。
(中時)
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