浩鼎內線交易案 研發長：我賣股是為了繳稅

浩鼎公司研發長游丞德強調自己沒有犯罪，解盲前根本無法預期結果，賣股票只是為了要繳稅。（圖/李文正）

浩鼎公司董事長張念慈、總經理等5人涉嫌內線交易，檢方起訴以2015年8月28日的會議中，已經知道乳癌新藥拿到藥證的機率極微，內部人員隱瞞事實，出脫持股，還以重大訊息公布，稱新藥將提前解盲，讓股價漲至600多元，士林地院今(6)天下午開準備程序，傳訊研發長游丞德1人，雙方激辯2小時，法官下次開庭將傳喚被告張念慈到庭。

游嚴肅說「我沒有犯罪」，強調自己是科學家，習慣以幻燈片來說明，他強調，浩鼎公司2015年2月19日收到數據，2月21日公布解盲的結果，乳癌新藥解盲前，沒有人知道結果，檢察官以「專家會議」的時間點，認定他知道結果，完全是臆測，有「很大的誤解」。

游舉出檢方的7大錯誤，包括試驗的樣本數（惡化人數）不足導致新藥申請失敗，游表示，藥效才是成功與否的關鍵，但解盲前並無法得知，且他持有720張浩鼎股票賣出37張，只是為了變現去繳稅金，並非要出脫避險。

主任檢察官邱智宏反擊，8月28日專家會議已經知道樣本數無法達到實驗所要求的289人，檢定力會從90%下降至75%，代表新藥藥證的取得機會下降，但浩鼎公司卻在8月31日發布重訊，宣布提前解盲，內容未公佈樣本數無法達到預期，已經隱瞞了公司內部重要訊息，不讓社會投資人知道，造成投資人誤判。

邱強調，如果投資人知道，就會賣股，但浩鼎發布重訊後，股價一路從400多元上漲681元，而游就在上漲的期間，自10月21日到12月1日每天賣出1張到4張，賣了37張，進帳1888萬，違反證交法中的內線交易。

(中時)