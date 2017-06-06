浩鼎內線交易案 研發長：我賣股是為了繳稅
浩鼎公司董事長張念慈、總經理等5人涉嫌內線交易，檢方起訴以2015年8月28日的會議中，已經知道乳癌新藥拿到藥證的機率極微，內部人員隱瞞事實，出脫持股，還以重大訊息公布，稱新藥將提前解盲，讓股價漲至600多元，士林地院今(6)天下午開準備程序，傳訊研發長游丞德1人，雙方激辯2小時，法官下次開庭將傳喚被告張念慈到庭。
游嚴肅說「我沒有犯罪」，強調自己是科學家，習慣以幻燈片來說明，他強調，浩鼎公司2015年2月19日收到數據，2月21日公布解盲的結果，乳癌新藥解盲前，沒有人知道結果，檢察官以「專家會議」的時間點，認定他知道結果，完全是臆測，有「很大的誤解」。
游舉出檢方的7大錯誤，包括試驗的樣本數（惡化人數）不足導致新藥申請失敗，游表示，藥效才是成功與否的關鍵，但解盲前並無法得知，且他持有720張浩鼎股票賣出37張，只是為了變現去繳稅金，並非要出脫避險。
主任檢察官邱智宏反擊，8月28日專家會議已經知道樣本數無法達到實驗所要求的289人，檢定力會從90%下降至75%，代表新藥藥證的取得機會下降，但浩鼎公司卻在8月31日發布重訊，宣布提前解盲，內容未公佈樣本數無法達到預期，已經隱瞞了公司內部重要訊息，不讓社會投資人知道，造成投資人誤判。
邱強調，如果投資人知道，就會賣股，但浩鼎發布重訊後，股價一路從400多元上漲681元，而游就在上漲的期間，自10月21日到12月1日每天賣出1張到4張，賣了37張，進帳1888萬，違反證交法中的內線交易。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。