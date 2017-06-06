復古趴網美 阿公阿嬤頂龐克妝

華山基金會為讓老人轉移孤寂心情，今首次聯合吳鳳科大美容美髮造型設計系舉辦「復古趴網美」。（高錦如攝）

高齡98歲賴劉素貞阿嬤初次體驗走秀滋味。（高錦如攝）

在華山基金會的帶領下，一群年紀加起來破百歲的阿公、阿嬤6日在吳鳳科大重返青春，引領他們體驗上學、畢業的滋味。（高錦如攝）

華山基金會為讓老人轉移孤寂心情，今首次聯合吳鳳科大美容美髮造型設計系舉辦「復古趴網美」，替一群年紀阿嬤、阿公梳妝打扮，讓他們體驗走秀、跳舞、拍學士照，不少阿公、阿嬤直呼「金促咪」。

一早吳鳳科大師生忙著幫阿公、阿嬤梳妝打扮，老師、學生分別替阿嬤畫上黑眼影的龐克風、紫眼影的迪斯可風及粉色的晚宴妝，阿公部分則畫上圖騰，頂著龐克風的阿嬤看著鏡子笑說，「好像沒睡飽，有黑眼圈耶。」

現場除安排化妝，也有跳舞、走秀課程，讓阿公、阿嬤玩得不亦樂乎，尤其在走秀時，98歲阿嬤賴劉素貞還以為要走出台階下，旁邊老師連忙上前阻止並帶她走回去，讓她在台上困惑地說，「不是直接走到下面哦。」讓台下的人會心一笑，場面十分有趣。

華山基金會站長鄭雅純表示，每年都會舉辦老人相關趣味活動，主要是希望讓長輩可以展開活力，且也聽到不少長者心聲，因長年都在田裡生活，且沒念過書，對於任何事情都感興趣，看著兒孫畢業，心裡感觸更深，無法了解畢業的感覺是什麼，因此特地舉辦一場「復古趴網美」，讓阿公、阿嬤重返青春，體驗上學、畢業的滋味。

(中時)