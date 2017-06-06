沒葉菜類 西螺果菜市場交易量銳減100公噸

西螺果菜市場6日交易平均價格29.1元，比5日30.6元稍低，不過葉菜類已大量減少，全市場交易量比昨天足足少100公噸。

政府打擊菜蟲立功？西螺果菜市場6日交易平均價格29.1元，比5日30.6元稍低，不過葉菜類已大量減少，全市場交易量比昨天足足少100公噸。

5日交易量930公噸，6日只剩820公噸，原因是葉菜類及花果類到貨量少。

5日漲幅275%的「葉菜三兄弟」小白菜、油菜、青江菜，今天維持高檔，品質佳者每公斤45元，未漲也未跌。

高麗菜品質參差不齊，加上政府釋出冷凍蔬菜，平均價格下跌6元，從昨天36元跌為30元，跌幅兩成，交易量也少14公噸。

西螺果菜市場表示，交易量減為820公噸還未到最低點，復耕至少要2周，即使菜價高，要不要買還是看市場，菜價要跌也會慢慢來，不可能一下子跌回暴雨來襲前。

(中時)