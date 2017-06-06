《了解與互信 兩岸一定旺》趁小英民調低 賴神喊「親中愛台」 2020提早拉中間選民？
台灣因為梅雨泡在水裡，但蔡政府抓緊機會推銷前瞻建設，更下達作戰令，要求臨時會務必前瞻和年改，有人說，這叫拿鈔票換選票，根本是為了2018綁樁鋪路，真是這樣嗎？
也很挺"前瞻"的台南市長賴清德，卻語出驚人。他在議會答詢時，說自己"不反中，是親中又愛台灣"，曾強調自己主張「台灣獨立」的賴神，突然「變色」，是想撇開小英走自己的路？
而一直讓小英頭很痛的前總統阿扁，今晚又有活動要去聽音樂會，小英搞前瞻，全民還沒埋單，自家人又出來亂，到底該怎麼收場？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析!
本集來賓
國民黨立委 費鴻泰
前民進黨立委 沈富雄
前國民黨立委 林郁方
新黨新思維中心主任 侯漢廷
中國社科院台研所主任 曾潤梅（北京連線）
(中時電子報)
關鍵字：前瞻
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