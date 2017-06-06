基隆42年來最大雨量？議員打臉市府
基隆市議會邁入最後一天議程，議會上仍是砲火四射，議員張耿輝砲轟市府，說市府發布2日的基隆豪雨高達350毫米以上，是基隆自1975年以來42年最大雨量，認為是誇大其辭，並拿出數據指出16年前就已經400多毫米，災情一樣嚴重，痛批市府「失職！卸責！」
基隆市政府災後宣布，基隆2日的降雨量高達350毫米以上，為1975年以來最大雨量，林右昌更在5日議會中午休息時受訪表示，「這是基隆1975年以來最大雨勢，雨量高達400毫米以上，比前任市長張通榮任內遇到的90幾毫米還高幾倍。」
「哪來的42年最大雨量？根本是市府亂說話卸責！」張耿輝痛批市府，指出2日當天的正確雨量是346毫米，並拿出中央氣象局的數據指出，2000年10月30日的象神颱風就造成基隆24時累積雨量達478.5毫米，2001年9月16日納莉颱風也達到412毫米，認為市府是故意「唬弄」百姓。
對此，基隆市府表示，此次確實是自1975年以來「單月6月份」最大雨量，且颱風帶來的豪雨是連續幾日性的，不像這次2日強降雨光16個小時就累積達346毫米，現在全球氣候極端化，光強降雨就堪比颱風的災難，確實是極為罕見的。
(中時)
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