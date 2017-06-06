載同學撞車 棒球隊員判緩刑
稻江科技管理學院棒球隊翁姓學生去年10月3日和同學到嘉義市KTV歡唱，凌晨6點多酒後騎機車載隊友林姓投手回學校途中，因前方自小客欲右轉，翁生煞車不及撞上，兩人都倒地送醫，最後林生傷重不治，6日嘉義地方法院以翁生坦承犯行，且具悔意、也無前科，引用刑法「犯罪情狀非無可憫恕」規定減刑，將原本法定刑為3年以上、10年以下的酒駕致人於死罪，判他2年，緩刑4年。
判決書指出，去年10月3日凌晨，19歲翁生和18歲林生與友人KTV歡唱後，騎機車返回學校，在太保五路與縣府三街交岔路口，遇見何男同向一輛準備右轉自小客，翁生煞車不及從後方撞上，林生因未戴安全帽，頭部重創死亡，翁生送醫急救後昏迷2、3天醒來，經抽血酒測值達0.8。
判決書指出，翁生行經肇事路口時，因酒後注意力及駕駛判斷力降低，未注意車前狀況，且超速行駛，以致撞上何男自小客，但何男預備右轉時也沒有開方向燈，也未注意後方翁男直行車，認為林生死亡非全歸責於翁生酒駕。
法官審酌翁生坦承犯行具悔意，因經濟能力有限，無法與林男家屬達成和解，但表示想打工儲蓄，另林男家屬也同意給予翁男緩刑，考量翁生年紀尚輕，宣告緩刑並保護管束，須提供200小時義務勞務及接受10小時法治教育課程。
(中時)
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