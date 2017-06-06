勸不聽！男子2度酒駕被逮 恐再罰9萬

酒駕屢勸不聽，遭罰款吊照怨不得人！46歲郭姓男子日前才因酒駕遭罰9萬元，6日酒後自口湖鄉住家騎機車外出，又遭員警攔查，郭男一臉醉意、神智不清，酒測值達0.98mg/l，再度遭警方移送法辦。

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(中時)