北港巨人高中衛生護理類統測優異，拿下全國榜首

巨人高中衛生護理類統測，王觀媁（左二）拿下全國榜首。（張朝欣攝）

北港鎮巨人綜合高中今年「四技二專衛生護理類」統測成績亮眼，全國前10名獨佔8名，其中王觀媁以673.25高分，拿下全國榜首，從國中就立志要擔任藥劑師的她，感謝父母的支持與老師的指導，讓她能朝自己的夢想邁進。

專攻藥學護理類的巨人高中，今年共有160名應屆畢業生報考衛生護理類統測，錄取率百分之百，最低分為473分，可上私立大學護理系；500分以上154人，可上國立學校；600分以上75人、650分以上15人，可填選第1志願藥學系，成績傲視全國。

全國榜首王觀媁表示，國中成績還不錯，可上台南女中，但她在國中時感冒就醫，藥劑師用心的解說藥品如何使用，讓她不再恐慌，同時感到藥劑師對病患的重要性，因此下定決心要成為藥劑師，治療病患的身體與心靈。

國中會考數學僅拿到Ｃ的張哲耀，本來認為自己的數學沒救了，沒想到在老師的指導下，讓他感受到數學的奧妙與樂趣，此次統測數學寫起來得心應手，成績一公布，竟拿到滿分100分，總成績達628.5分，讓他作夢都會笑。

岩佳秀則是跟隨著2名姊姊的腳步進到巨人高中，姊姊們都考上藥學系，她也立志要成為藥劑師，每天跟著學校的課程努力學習，並聽取姊姊過來人的寶貴意見，此次統測拿下651.75分，高居全國第17名。

校長林山章指出，一旦取得藥師資格，起薪至少5萬元，比一般大學科系好上許多，日後還可朝醫藥領域持續發展。王觀△實現自己的夢想，張哲耀從數學中找回自己的信心，岩佳秀如願加入姊姊的行列，3人已成為學弟妹最好的逐夢榜樣。

(中時)