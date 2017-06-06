男子駕身障車卡路邊 員警陪3公里走回家

59歲周姓男子駕駛身障行動車卡在水溝邊，經民眾救起後，警方一路陪伴其走回家。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪警分局5日晚間接獲報案，得知桃118線50.8K附近有59歲周姓男子駕駛身障行動車卡在水溝邊，警方獲報趕往現場，所幸有熱心民眾協助將車輛拉起，因山區道路光線不佳，員警步行陪伴返家，一走就是3公里。

周姓男子說，當時去拜訪朋友，在返家途中疑因身體疲憊、恍神，過彎時不慎將身障車騎往路旁水溝，幸好僅半傾斜卡在水溝邊上。但因周民身體狀況不佳，只得在車上等待救援。所幸有熱心民眾幫忙，加上警方步行陪伴返家，也讓周男相當感謝。

(中時)