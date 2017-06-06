沒有三高病史 也會發生心肌梗塞
沒有三高病史、戒菸超過10年的43歲桃園市男性，有次慢跑前突然感覺胸口悶痛，隨即倒地，還好身旁朋友發現打119，送桃園市中壢天晟醫院，被診斷為心肌梗塞，緊急接受冠狀動脈支架植入手術，最後撿回一命。
桃園市中壢天晟醫院急診室主任余清圳表示，從門診數據統計，不少民眾以為沒有三高病史，就忽略身體健康。現代人飲食口味重、壓力大，又常熬夜，若未規律進行有氧運動，急性心肌梗塞的發生率有升高趨勢，發病年齡層也日益降低。
余清圳提醒，心肌梗塞發作時，會明顯感覺到心臟悶痛，可能還會出現臉色蒼白、冒冷汗、四肢冰冷、噁心嘔吐、胸悶痛幅射到肩頸背等交感神經興奮的症狀。民眾若認為自己心肌梗塞發作，要儘速向119求救送醫，不要自行駕車到醫院求診，很有可能途中發生不幸。
(中時)
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