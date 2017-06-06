加水稀釋黑心豬疫苗案偵結 雲林地檢署起訴9人
雲林地檢署偵辦黑心豬疫苗案，查獲動物藥品經銷商王耀麟、沈恒毅2名主嫌，將原廠百靈佳牌豬隻環狀病毒疫苗，加水稀釋分裝販售，造成仔豬注射後體弱易夭，6日對王耀麟、沈恒毅等9人提起公訴，其中沈恒毅犯後飾詞狡辯，請法院從重量刑。
雲林地檢署表示，王耀麟、沈恒毅等9人，分別依違反動物用藥品管理法製造動物用偽藥、販賣動物用偽藥；刑法詐欺、行使偽造私文書及特種文書罪嫌，以及違反動物用藥品管理法過失販賣動物用藥品罪嫌提起公訴。
今年3月間，農委會防疫檢疫局透過「雲林地區食安平台」通報，獲悉有不肖廠商販賣來路不明的「百靈佳豬環狀病毒感染症基因重組不活化疫苗」，並傳出豬農飼養的仔豬暴斃情況，雲林地檢署檢察長鄭銘謙立即指派檢察官何金陞、郭智安偵辦。
檢察官指出，黑心疫苗經鑑定結果，不僅效力僅有原廠疫苗的8%，更驗出有活菌，可能造成豬隻感染其他病症。全案主要被告王耀麟因而獲利約2440萬餘元，沈恒毅獲利約2750萬餘元。
(中時)
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