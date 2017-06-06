夫妻都吸毒 通緝犯求警不要讓女兒知道

李姓通緝犯求員警不要跟女兒說他吸毒。（呂妍庭翻攝）

嘉義市警方昨5日在路上攔查騎機車的李姓通緝犯，並在他身上查獲安非他命毒品，因李嫌當時載著4歲女兒，面對警方查緝，他只不斷央求警方不要讓女兒知道，透露太太已因毒品案入監服刑，不想讓女兒知道爸媽都在吸毒，而獲報趕來接小女孩的親友則忍不住罵李嫌是最壞身教。

警方表示，李姓通緝犯不斷更換住處，藉以逃避警方追查，惟仍不捨其4歲愛女，常會想辦法陪伴小孩，警方5日在西區見李嫌騎機車載小孩兜風，特意尾隨等他停車後，才上前出示證件當場逮捕，並在李嫌身上起出安非他命毒品6.5公克，因李嫌哀求不要讓女兒知道他吸毒，警方辦案也刻意低調，還苦勸他若真心對女兒好，就下定決心把毒癮戒除。

※保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時)