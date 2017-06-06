夫妻都吸毒 通緝犯求警不要讓女兒知道
嘉義市警方昨5日在路上攔查騎機車的李姓通緝犯，並在他身上查獲安非他命毒品，因李嫌當時載著4歲女兒，面對警方查緝，他只不斷央求警方不要讓女兒知道，透露太太已因毒品案入監服刑，不想讓女兒知道爸媽都在吸毒，而獲報趕來接小女孩的親友則忍不住罵李嫌是最壞身教。
警方表示，李姓通緝犯不斷更換住處，藉以逃避警方追查，惟仍不捨其4歲愛女，常會想辦法陪伴小孩，警方5日在西區見李嫌騎機車載小孩兜風，特意尾隨等他停車後，才上前出示證件當場逮捕，並在李嫌身上起出安非他命毒品6.5公克，因李嫌哀求不要讓女兒知道他吸毒，警方辦案也刻意低調，還苦勸他若真心對女兒好，就下定決心把毒癮戒除。
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(中時)
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