東亞資格賽》中華男籃射日! 明與南韓爭冠
日本長野亞洲盃東亞資格賽，中華男籃6日4強準決賽碰頭地主日本隊，在「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）全場29分、17籃板領軍，終場78比73有驚無險勝出，7日將與南韓爭冠。
戴維斯此役扮演關鍵角色，全場獨攬29分，且進攻籃板強勢、兩分球命中率高，第4節還與劉錚精彩檔拆配合單手扣籃。他開賽獨攬10分，率領中華隊首節打出25比15攻勢，半場就寫下「雙十」18分、14籃板數據，率中華隊以14分領先進入下半場。
第3節末段與決勝節開賽，日本隊一波15比2攻勢，將比數縮小到個位數5分差，回頭戴維斯穩攜手蔣淯安，加上劉錚兩度抄截上籃快攻得手打出14比0，中華隊一口氣擴大領先到17分，日本田中大貴回敬8比0反擊，戴維斯、蔡文誠、劉錚挺身而出，穩住雙位數領先。
日本終場前1分鐘犯規戰術連追5分，倒數25.2秒戴維斯抓下關鍵籃板，中華隊4罰2中，有驚無險隊78比73拿下勝利。周儀翔、蔣淯安各挹注10分，周儀翔外帶5助攻，劉錚9分、6抄截、4助攻。
準決賽另役，南韓與中國大陸兩軍殺進延長賽，南韓前鋒全準範終場前4秒兩分球跳投決殺，106比104險勝中國大陸晉級決賽。
(中時電子報)
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