中央委員是否延選 國民黨中常委與黨中央交鋒
國民黨主席選舉雖結束，但各方角力紛爭仍未平息，除了交接期長短以及中央委員候選人提名權之爭外，又有20多名國民黨中常委主張依照中央委員選舉辦法，應在8月20日新當選黨代表就職後才提名中央委員候選人，因此主張將原定6月提名、7月投票的中央委員選舉延到8月20日後，但黨中央表示過去兩屆都在新任黨代表就職前就選中央委員，要改變要提出理由。
在中常委李德維的主導下，20多名中常委將於6月7日下午國民黨中常會上提案，要求延後中央委員選舉。李德維指出依照國民黨中央委員選舉辦法規定，主席提名之中央委員候選人名單，由全國黨代表大會(全代會)主席團公告。問題是如果按照黨中央現在的安排，第20屆新當選黨代表雖已於5月20日當選，但第20屆全國黨代表大會在8月20日才召開，屆時新代表才會就職，然而黨中央卻規劃6月14日就提名中央委員候選人，7月8日就投票，則來不及由全代會主席團公告候選人名單，有合法性問題。
李德維表示，如果不遵照選舉辦法選舉的話，一但有任何人提出司法訴訟，選舉結果恐就無效，無效的話不論重選與否都是對黨的傷害，所以對適法性很重視。
國民黨中央文傳會副主委毛嘉慶則表示，選舉時程早已公告，不應延後。另一位副主委唐德明也表示，第18、 19屆全代會時都是在新代表就任前就先選中央委員，當時也已經有了部分中常委口中的選舉辦法，當時的吳伯雄主席、馬英九主席仍決定提前，有其考量，所以如果要打破之前這樣的慣例，要有充分的理由，提案必須要能說服以往的主席。
李德維對此則聲稱，在17全以前都是新任黨代表就任後才選中央委員，不能把18、19全的特例變成慣例，以前他沒有注意主要是相信黨部專業，但今年黨代表參選資格是否由入黨4個月改為一年一事之紛爭，造成部分黨員去法院抗告後，讓中常委們開始特別注意法規內容。
(旺報)
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