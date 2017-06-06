高雄林園耆老講古 細說「周黃」姓與百年楊桃樹
高雄市林園區頂厝里是靠近沿海的社區，藏著許多巷仔內的故事，社區耆老90歲周黃百千、78歲黃蔡審6日開講，細說「周黃」這個姓氏的由來及家廟先鋒廟的故事，及百年楊桃樹浴火重變成文創產品的過程。
由高雄市社會局鳳山長青學苑、身兼頂厝社區發展協會理事長市議員李雨庭與林園區公所共同推動的耆老講古活動。
曾擔任過村長與先鋒廟主委的周黃百千首先開講「周黃」姓的由來，黃氏56代的祖先在大陸漳州時給周氏招贅而有周黃姓氏，也被稱為「黃骨周皮」，第八代曾考上清朝進士。先人渡海來到台後，散居在高雄林園、台南鹽水與嘉義、台北。
先鋒廟則是周黃氏的家廟，主神曾是林園王公廟謝府二元帥的先鋒。最為村民稱奇的就是「抓賊」，村民有東西被偷，只要來問神，都能找到小偷是誰，某個村民的牛被偷，神明降乩指示，果然在高屏溪畔看到小偷帶著偷來的牛，划著竹筏往對岸逃跑。
周黃百千還曾到大陸尋根，指著書信說跟大陸的宗親還保持聯絡，對方偶爾會寫信問候。
先鋒廟不遠的百年楊桃樹更是居民共同的記憶，同是78歲黃蔡審、黃陳照雨、林陳月花說，黃姓在林園是大姓，在頂厝姓黃也是占多數，這棵楊桃樹就是坐落在其中一座黃家宅院裡，日治時期地方保正（里長）、仕紳開會都在楊桃樹下舉行。
從港嘴嫁到頂厝的黃蔡審說，剛嫁到此地時，楊桃樹已經很高大、總是果實纍纍，常有小孩在樹下嬉戲，也有小販會來樹下叫賣。
同樣嫁作頂厝媳婦有一甲子的黃陳照說，小時候確實常跟玩伴相約到楊桃樹下玩，偶爾會遇到賣涼水、蹦米香的小販，還有打拳賣膏藥的也會湊熱鬧。
林陳月花則說，在大宅院的主人與子孫相繼離開後，環境就日漸荒廢，因為社區的志工婆媽們整頓環境才讓楊桃樹重見天日，並且把豐碩的果實拿來以古法釀造楊桃汁，變成社區的文創產品。
(中時)
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