台大整型名醫湯月碧收賄 依貪汙罪重判12年
有「上帝之手」美名的台大整形外科前主任湯月碧，於2010年間洩漏「微型骨鑽鋸組」等3標案內容，護航廠商得標，收取回扣59萬餘元；另以假發票，向青杏、惟生醫療基金會詐取補助35萬餘元。新北地院依貪汙部分判有期徒刑12年，褫奪公權5年；商業會計法等合併執行1年，得易科罰金。
湯月碧擔任連勝文槍擊案醫療小組召集人，由於連顏面遭子彈貫穿，臉部顱骨骨折，外界原以為會因此毀容，事後臉上幾乎看不出疤痕，被網友譽為「上帝之手」。
湯月碧自2005年8 月起至2014 年2 月擔任台大醫院外科部教授兼整形外科主任，檢調發現湯自2010年起辦理台大「整形外科統合式微型骨鑽鋸組」、「微創水刀清創儀」、「多功能血管電射」3項採購案時，涉嫌透過綁規格標、透露標案內容等手法，護航醫材代理商負責人郭秀東、賴榮錦，分以110萬、130萬及380萬元得標。
新北地院合議庭審酌湯碧月社會地位崇高，卻罔顧法紀，兼衡其罹患乳癌，正接受治療，依貪汙部分判有期徒刑12年，褫奪公權5年；商業會計法等合併執行1年，得易科罰金。
郭、賴依共同犯貪污罪，分判5月、4月徒刑，皆褫奪公權1年。另沒收昌偉企業、八億實業、曜得公司未扣案所得，共462萬餘元。可上訴。
(中時)
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