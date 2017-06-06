卡達被集體斷交 俄專家：與川普言論有關
卡達被沙烏地阿拉伯、埃及等8國斷交，此消息震驚了全世界。此事件凸顯阿拉伯世界的矛盾，但其實美國也扮演了一些角色！俄羅斯專家指出，美國總統川普5月下旬出訪阿拉伯國家，他公開發表的言論，間接催化了此斷交事件發生。
俄羅斯衛星通訊社報導，擔任俄羅斯戰略研究所顧問的蘇波尼娜認為，美國總統川普有關伊朗的言論，間接導致多個阿拉伯國家與卡達斷交。
蘇波尼娜說，川普在利雅得峰會上忙於發表對伊朗的好戰言論，但他沒注意到這加深了伊朗和阿拉伯國家間的分裂，也使得阿拉伯世界內部的分裂更加嚴重。她指出：「這一次，川普的言論甚至使海合會（Gulf Cooperation Council）下的波斯灣國家間出現分裂。」
(中時電子報)
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