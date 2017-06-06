卡達被集體斷交 俄專家：與川普言論有關

中時電子報
/綜合報導
川普出席阿拉伯伊斯蘭國家與美國峰會
圖為美國總統川普日前與沙烏地國王一同出席阿拉伯伊斯蘭國家與美國峰會。(美聯社)

卡達被沙烏地阿拉伯、埃及等8國斷交，此消息震驚了全世界。此事件凸顯阿拉伯世界的矛盾，但其實美國也扮演了一些角色！俄羅斯專家指出，美國總統川普5月下旬出訪阿拉伯國家，他公開發表的言論，間接催化了此斷交事件發生。

俄羅斯衛星通訊社報導，擔任俄羅斯戰略研究所顧問的蘇波尼娜認為，美國總統川普有關伊朗的言論，間接導致多個阿拉伯國家與卡達斷交。

蘇波尼娜說，川普在利雅得峰會上忙於發表對伊朗的好戰言論，但他沒注意到這加深了伊朗和阿拉伯國家間的分裂，也使得阿拉伯世界內部的分裂更加嚴重。她指出：「這一次，川普的言論甚至使海合會（Gulf Cooperation Council）下的波斯灣國家間出現分裂。」

(中時電子報)

文章來源：專家：阿拉伯多國與卡達斷交與美總統就伊朗的言論有關

關鍵字：阿拉伯川普卡達斷交
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