美軍物色大口徑步槍 貫穿現代防彈衣

美國在越戰期間改用M16槍系，最大的改變就是子彈改成5.56公釐，經過30多演化，現在變成小巧的M4卡賓槍，卻遇到了子彈貫穿力不足的問題。(圖/美國陸軍)

美國陸軍正在尋找現有槍廠的7.62mm槍系，挑選性能良好，貫穿力強的步槍做為未來的步兵制式武器，原因是他們認為現有的M4卡賓槍已無法貫穿新式防彈衣。

7.62x51mm子彈與5.56x45mm子彈的大小差異。(圖/網路)

軍事網(military.com)報導，美國陸軍參謀長馬克．米利 (Gen. Mark Milley)在國會上說，美軍現役的M4卡賓槍使用的5.56mm子彈已無效有效的擊穿透現代敵防彈衣，因此希望未來的步槍改用7.62mm規格，他已提出競標要求，計畫在未來購買1萬支。

美國陸軍所設定的子彈規格是7.62×51mm，這是北約制式口徑之一，過去美軍的M14步槍與M60機槍就是使用這種尺寸的子彈。

比利時FN槍廠的SCAR-H步槍，就使用7.62x51mm子彈，美軍也有少數單位使用。(圖/FN)

米利告訴參議院國防委員會，美國陸軍喬治亞州本寧堡陸戰武器中心正在測試7.62子彈的貫穿力，可以穿透現有的敵人裝甲板，包括防彈衣、頭盔與車輛防彈板等。不過米利認為並不是每個士兵都需要換裝7.62子彈的步槍，他的想法是7.62步槍是撥派給緊急應變單位的特種部隊。

(中時電子報)