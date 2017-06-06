專家：基北區會考積分30分以上可進前5志願

國中會考國、社、自等3科的等級加標示與答對題數對照表。（林志成攝）

台師大心測中心今晚公布今年國中會考「等級加標示與答對題數對照表」，考生各科要得A，數學、英語、自然及社會等4科要比去年多答對1題，國文科則比去年少1答對題。專家推估，基北區考生會考積分30分以上可錄取前5志願，建中則要34分、北一女則要33.8分。

台師大心測中心副主任曾芬蘭說，為了讓程度較不好的考生願意作答，今年數學、英語兩科特別降低難度，從考生表現來看，他們這2科的答對狀況確實比去年好，尤其數學科非選題第一題代數題，考生得分普遍比去年高。

其他科目方面，今年考生在社會科、自然科的表現也不錯，分別答對55題、47題以上可以得A，比去年要多1題；至於國文科，考生的表現相對比較弱，得A要答對41題，比去年少1題。

台北市景文高中國中部主任卓意翔說，從「等級加標示與答對題數對照表」來看，今年國中會考多數科目的題目比去年簡單，因此考生要得A，答對題數要更多。

基北區免試入學超額比序參採志願序、多元學習表現(含均衡學習、服務學習)及國中會考等3項，每項各占36分，滿分108分。不過考生很容易在志願序及多元學習表現拿滿分，會考成績成為免試入學管道決勝負的關鍵因素。

今年國中會考有24萬3564人報名，比去年少了3萬1924人，是歷年來報名人數最少的一次。其中，基北區有6萬5587人報名會考，比去年的7萬4884人少了9297人，降幅是12％，但學校整體卻僅減招5、6％。

卓意翔說，基北區高中職減招幅度未趕上少子化程度，因此今年各校免試入學錄取分數應該會下降，預估前5志願學校會降不到1分，社區高中則會降1分。

卓意翔推測，基北區考生會考積分只要30分以上，就有機會考上建中、北一女、師大附中、成功、松山及政大附中等校，進建中要34分，比去年的34.6分降0.6分，進北一女則要33.8分，比去年的34分降0.2分。

(中時)