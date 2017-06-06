一例一休吵不休 林明溱「中央不修法、南投不實施」

針對一例一休爭議，南投縣長林明溱（右4）與議員都要求中央盡速修法。（廖志晃攝）

勞基法「一例一休」將於7月1日起稽查開罰；南投縣長林明溱表示，如果中央不修法，縣府將繼續「輔導」，不開罰；待縣議會審議通過《南投縣自治條例》後，再依地方自治精神，據以施行。

國民黨籍議員蔡宜助、許素霞、曾景賢、陳淑惠、廖宜賢、簡峻庭、王彩雲，在縣議會聯合質詢時指出，一例一休造成勞資對立，物價上漲，百姓荷包失血，形成「三輸」局面；而且，因為減縮加班工時，造成醫院門診、病房關閉；合法國際移工利用假日，到茶園、餐廳兼差，變成非法外勞！

林明溱表示，一例一休造成各行各業很大衝擊，縣府已明確表達反對立場，一方面向勞動部提出修法建議，同時積極研擬自治條例，如果中央不修法，在縣自治條例草案未經議會審議通過前，縣府將以輔導代替裁罰，讓企業和勞工能夠雙贏共榮。

林明溱指出，一例一休實施迄今，勞資都激烈反對，不但沒有帶來經濟成長，反而造成嚴重萎縮，是不折不扣的「惡法」，絕對不宜繼續執行。

(中時)