台南124棟校舍無使用執照 學生違建內上課

台南市立國中小竟有59間學校124棟校舍沒有使用執照，學生簡直就是在違章建物內上學。（圖/萬于甄）

太子國中欲將風雨球場改建為室內籃球場，但球場沒有使用執照，連學生上課的教室也沒有，市議員李退之呼籲相關單位應儘速協助取得使照。（圖/萬于甄）

台南市立國中小學目前有271間，卻有59間124棟學校校舍沒有取得使用執照，校舍儼然成為違章建築，市府教育局指出，今年已編列1700萬經費，針對3棟校舍進行試辦補照，但這需要逐年改善，而校舍的安全結構大部分已補強，安全無虞。

近年來各縣市政府逐步清查違章建築，雖多半都是工廠、民宅等，但台南竟連學校校舍都有違章建築。台南市目前271所市立中小學有59間共124棟校舍無使用執照，教育局解釋，部分校舍屬於早期舊有合法建築，無申請使用執照，是法律上的灰色地帶。

市議員李退之說，台南目前沒有使用執照的校舍，以原縣區學校占大多數，很多學校校舍如同大拼盤，部分增建空間有使照，舊建物卻沒有，萬一碰上意外，恐衍生需多安全問題；使照申請費用動輒上百萬，許多學校根本無法負擔，相關單位應幫忙儘速解決。

李退之以太子國中為例，校方不僅是運動、練習的籃球場沒有使用執照外，連學生平常上課的教室也無力申請使用執照，讓人相當驚訝。

教育局表示，59間124棟無使用執照的校舍，經過耐震評估建議重建或補強的校舍，已有90棟完成補強，校舍使用安全上沒有問題。124棟沒有使用執照的校舍，有114棟需要申請補照，10棟校舍將直接拆除，若114棟全部申請補照，初估需要9億的經費。

(中時)