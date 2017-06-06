一波梅雨降雨量　二期稻作灌溉無虞

南化水庫因近日梅雨鋒面降下不少雨量，讓水庫一次喝飽，蓄水率維持100％。（本報資料照片）

水情原本嚴峻的曾文水庫，因日前一波梅雨及西南氣流，解決缺水困境，而原本進行調節性放水的曾文水庫，6日上午已回到正常發電放水至烏山頭水庫。（本報資料照片）

一波梅雨鋒面，灌飽台南各主力水庫，曾文、南化水庫近日都處於滿水位的狀態，也讓二期稻作灌溉不必擔心無水可用，南化水庫蓄水量達9510萬噸，蓄水率達100%；曾文-烏山頭水庫6日晚間蓄水量約3億8000多萬噸，蓄水率將近8成，6日上午9點暫停調節性放水。

台南南化、曾文水庫原先水情相當嚴峻，曾文水庫更是一度傳出「見底」，所幸上周一波梅雨加上強烈的西南氣流，為集水區帶來不少雨量，兩水庫一夕間被「灌飽」，近日水量都逼近滿水位，甚至需要進行調節性放水。

南水局3日梅雨期間針對曾文水庫以每秒50立方公尺進行調節性放水，隔日提升至700立方公尺放水量，6日天氣逐漸放晴，南水局也暫停調節性放水措施，曾文-烏山頭水庫目前蓄水量達3億8845萬噸，曾文水庫蓄水率約76.6%。

雖本次梅雨台南並未因雨成災，但在其他地區卻造成嚴重水患，其中高雄桃源山區降下約1500公厘的雨量，溪水暴漲掏空地基，導致路毀民房塌，部分民眾質疑是因曾文水庫越域引水工程導致。

南水局6日澄清，致災原因主要為雨量過大、致災位置地質破碎且河川河床自然蜿蜒變遷導致，曾文水庫越域引水工程至今並未復工進行相關工程施工。未來不排除還有梅雨鋒面，水利署將針對災害成因進行改善。

(中時)