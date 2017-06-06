中油宏南宿舍群登錄為文化景觀 文化局勝訴

高雄市楠梓區宏南社區、中山附中及油廠國小被文化局登錄為文化景觀案，中油公司提出行政訴願，高雄高等行政法院宣判高市府勝訴。

該區域建置於日治時期，是日本第六海軍燃料廠附屬眷舍基地，保存完整，在文化局眼中是見證二次大戰的歷史場域的文化資產瑰寶。

103年9月啟動「中油宏南宏毅宿舍群文化景觀保存維護計畫暨保存計畫整體規劃」，期間與中油公司進行多次討論，以作為文化景觀整體保存維護及再利用指導綱領，計畫於106年5月完成。

更在104年8月登錄「日本第六海軍燃料廠（中油宏南宿舍群等）」為文化景觀，登錄範圍包含楠梓區宏南社區、中山附中及油廠國小等約47公頃土地建物。

中油公司對於這項行政處分無法接受，立即在104年9月提起訴願，經文化部審議後於105年2月駁回訴願。

中油公司不服，又於105年4月提起行政訴訟。6日，高雄高等行政法院宣判高市府勝訴。

文化局對判決結果表示，這是對市府長期致力文化資產保存的肯定。也呼籲中油公司應依據「中油宏南宏毅宿舍群文化景觀保存維護計畫暨保存計畫整體規劃」內容，妥善保存文化景觀範圍內之相關建物與設施，基於在地企業的社會責任，共同維護營運此一珍貴的文化資產。

全案尚未定讞，中油公司仍可再上訴，董事長陳金德受訪表示，公司討論後再決定是否要上訴。

(中時)