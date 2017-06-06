菸漲在即 關務署查獲45萬包走私菸

為挹注長照財源，6月12起將調漲菸稅，紙菸每包將漲20元，因新、舊菸品價格落差大，有不法份子看準菸品價格會水漲船高，為牟取暴利而非法走私。

財政部關務署高雄關今(6)日就查獲轉口走私香菸櫃，該關表示，本次無任何密報，而是利用風險管理機制，由查緝關員過濾艙單時，發現來自新加坡預計轉往日本，申報貨名為POLYETHYLENE（聚乙烯）的40呎貨櫃，覺得可疑，因此鎖定在船邊卸櫃查核，開櫃時結果發現實際來貨為整櫃「楓」牌未稅香菸，約達45萬包，市價初估約2,000萬元，全案因違反海關緝私條例及菸酒管理法規定，已全數依法予以查扣。

關務署表示，海關職司邊境管制與查緝走私，未來會加強查緝行動，以防堵私劣菸品。

(工商)