澳日印越聯盟反中？ 陸外交部：不是事實
外媒報導，澳洲、日本、印度、越南4國由於擔心美國無法幫助抗衡中國大陸，可能尋求建立某種非正式聯盟，加強相互對話與合作力度，並盡量不激怒北京。大陸外交部發言人華春瑩今(6)日表示，懷疑有關報導的真實性，並指出在這全球化深入發展的時代，一些人還在用冷戰的思維來處理國際關係。
華春瑩說：懷疑報導的真實性，但如果報導不幸屬實，說明在全球化深入發展的今天，冷戰思維還沒有得到徹底根除，一些人仍然企圖以零和博弈的思維來看待和處理國家間關係。她還提到，中國大陸主張建立共同、合作且持續的安全價值以及新型國際關係，希望有關國家正確看待中國大陸的發展。
據《路透社》4日在新加坡的報導，當地一些外交官及官員表示，包括澳洲、日本、印度、越南在內的國家，正尋求加強它們之間的「非正式同盟」。這些亞洲國家正悄悄地加強相關對話及合作，不過尚無任何一國提到要組成正式的聯盟。專家指出，亞太國家對美國川普政府越來越不信任，尤其在退出太平洋夥伴協定（TPP）和巴黎協定後，還有川普在「川習會」後對中國大陸的熱情讚美趕到不安，擔心影響到美國的亞太政策。
但《環球時報》報導，大陸中國社會科學院亞太社會文化研究室主任許利平認為，這些國家和中國大陸都有「強大的經貿或政治聯繫」，不太可能組成反中聯盟。不排除是外媒刻意製造話題焦點，做給美國看的籌碼，使美國強化亞太安全政策。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。