澳日印越聯盟反中？ 陸外交部：不是事實

外媒報導，澳洲、日本、印度、越南可能建立某種非正式聯盟，對抗中國大陸。大陸外交部發言人華春瑩今(6)日表示，懷疑有關報導的真實性，並指出在這全球化深入發展的時代，一些人還在用冷戰的思維來處理國際關係。(圖/資料照片，中央社記者尹俊傑攝)

外媒報導，澳洲、日本、印度、越南4國由於擔心美國無法幫助抗衡中國大陸，可能尋求建立某種非正式聯盟，加強相互對話與合作力度，並盡量不激怒北京。大陸外交部發言人華春瑩今(6)日表示，懷疑有關報導的真實性，並指出在這全球化深入發展的時代，一些人還在用冷戰的思維來處理國際關係。

華春瑩說：懷疑報導的真實性，但如果報導不幸屬實，說明在全球化深入發展的今天，冷戰思維還沒有得到徹底根除，一些人仍然企圖以零和博弈的思維來看待和處理國家間關係。她還提到，中國大陸主張建立共同、合作且持續的安全價值以及新型國際關係，希望有關國家正確看待中國大陸的發展。

據《路透社》4日在新加坡的報導，當地一些外交官及官員表示，包括澳洲、日本、印度、越南在內的國家，正尋求加強它們之間的「非正式同盟」。這些亞洲國家正悄悄地加強相關對話及合作，不過尚無任何一國提到要組成正式的聯盟。專家指出，亞太國家對美國川普政府越來越不信任，尤其在退出太平洋夥伴協定（TPP）和巴黎協定後，還有川普在「川習會」後對中國大陸的熱情讚美趕到不安，擔心影響到美國的亞太政策。

但《環球時報》報導，大陸中國社會科學院亞太社會文化研究室主任許利平認為，這些國家和中國大陸都有「強大的經貿或政治聯繫」，不太可能組成反中聯盟。不排除是外媒刻意製造話題焦點，做給美國看的籌碼，使美國強化亞太安全政策。

(中時電子報)