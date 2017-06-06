厲耿桂芳呼籲黨內團結砲口對外

國民黨部分中常委將於6月7日下午中常會提案，要求黨中央將中央委員選舉由原本公告的7月8日延到8月20日新當選的黨代表就職後。但黨中央認為已經公告時間了要改需要有充分理由，雙方劍拔弩張，對此另一位中常委台北市議員厲耿桂芳表示明天也將提案，但內容是呼籲黨內團結砲口對外。

厲耿桂芳表示她因為經常參加黨籍里長辦的地方座談會，這些里長本身不是黨代表，但請了新當選的黨代表去開會，結果會上大家都表示請黨的領導要團結，炮口一致對外。所以她呼籲黨要團結，黨的目標是再起重新執政，因此她將提案請黨的領導要積極回應基層黨員要求。

對於其他中常委的提案，她表示這部分不予置評 看明天提案內容。但最好採合議制，大家達成共識，不要用激烈方式，用理性緩和的方式共識決。不到最後關頭，不要用表決的。

(旺報)