厲耿桂芳呼籲黨內團結砲口對外
國民黨部分中常委將於6月7日下午中常會提案，要求黨中央將中央委員選舉由原本公告的7月8日延到8月20日新當選的黨代表就職後。但黨中央認為已經公告時間了要改需要有充分理由，雙方劍拔弩張，對此另一位中常委台北市議員厲耿桂芳表示明天也將提案，但內容是呼籲黨內團結砲口對外。
厲耿桂芳表示她因為經常參加黨籍里長辦的地方座談會，這些里長本身不是黨代表，但請了新當選的黨代表去開會，結果會上大家都表示請黨的領導要團結，炮口一致對外。所以她呼籲黨要團結，黨的目標是再起重新執政，因此她將提案請黨的領導要積極回應基層黨員要求。
對於其他中常委的提案，她表示這部分不予置評 看明天提案內容。但最好採合議制，大家達成共識，不要用激烈方式，用理性緩和的方式共識決。不到最後關頭，不要用表決的。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。