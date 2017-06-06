海濱國小獲標竿獎 將製至聖先師椅
教育部為落實多元教學，今年推動小學營造空間美學與發展特色學校計畫，而全台唯一擁有校內孔子祠的海濱國小，透過小手攜大手方式與內埔國小以「韓風已起愈見卓越，孔丘乍現子曰學儒」為題參賽榮獲標竿聯盟學校，將在校內建設明德門牌樓及至聖先師椅。
海濱國小校長趙錫清說，要拿到該計畫並不簡單，沒有完整的規劃及教育意涵根本無從得手，而海濱又處於資源非多的學校，因此只有運用絕佳特點集合作聯盟的方式進行參賽，而經反覆思索後，決定與內埔國小攜手創造從沒人連結過的儒家文化薈萃特色。
他說，內埔國小119 年前的校址就在昌黎祠，它擁有相當深厚的儒學素養，相同的，海濱國小獨具特色的孔子祠也深具儒學文化，這兩種特色無疑具有相輔相成的功能，而這樣的運用果真得到評審青睞，成功得到標竿聯盟學校的美名，並獲得資源將在校內建搭明德門牌樓及至聖先師椅。
他指出，海濱每年在教師節時都會舉行祭孔大典，不料去年強颱吹毀明德門，幸現有這筆經費再重新修復，而至聖先師椅將是校內另一創意景點，將透過3D繪畫設計發想，製出全台獨有的孔子椅讓學生、甚至附近遊玩的民眾感到強烈的讀書氣息。
(中時)
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