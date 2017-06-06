南岬龍坑春華再現 墾管處邀民眾同遊
墾丁國家公園三面環海，海岸生物圈為變異最劇烈的地區之一，初夏仍有繁花輪番盛放，而龍坑生態保護區的生物更有能適應當地獨特環境的特點，目前調查約有215種珊瑚礁海岸植物，墾管處為此將在18日舉辦「南岬龍坑－-春華再現」活動，邀請民眾共襄盛舉。
墾管處表示，龍坑生態保護區，主要在保護特殊的崩崖地形與珍貴的海岸植物資源，如六月時即見繁花如織，像是三星果藤，鮮黃色花瓣基部有著鮮紅的短柄，此美景十分少見。另還有繖楊，其花形與黃槿十分相似，因花萼成截頭狀，又稱截萼黃槿。
另在砂地與珊瑚礁岩地帶的白水木，繖形花序密生小白花，細緻如蕾絲花瓣；至於放眼望去還能看到一整片水芫花，開著白色或略帶粉紅色。而花形特殊的草海桐，花朵白色而紫色斑紋，左右對稱，它的花冠乍看像開一半的花。
遊憩課指出，「南岬龍坑-春華再現」活動，將由社區解說員將帶領大家認識龍坑生態保護區內的海濱植物，肯定是一趟知性兼具感性的植物之旅，但也提醒參加活動的朋友，別忘了視天氣狀況攜帶雨具、帽子，並做好防護措施，請自備茶水。
(中時)
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