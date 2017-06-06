T.O.P陷昏迷 呼麻女練習生疑曬親密床照挑釁
韓團BIGBANG成員T.O.P與女練習生韓瑞希呼麻遭起訴，今日驚傳疑似服藥過量昏迷，目前仍未甦醒，同時網友更發現韓瑞希疑似在近日公開與男子親密床照繼續挑釁粉絲，令不少人懷疑照片男主角就是T.O.P。
在T.O.P陷入昏迷之際，網傳女練習生韓瑞希近日疑似在社群網站曬出與男子親密床照挑釁，「這是你的歐爸？」只見韓瑞希親暱將腳跨在男子腹肌身上，另一張照片尺度更驚人，男子直接用嘴愛撫韓瑞希脖子，女方看起來相當愉悅，令不少粉絲大罵韓瑞希噁心！
不過也有人認為該帳號疑似是盜用韓瑞希名字的假帳號，因為韓瑞希應該還待在牢裡，連所謂的親密照也被發現盜圖的。另外還有網友發現，T.O.P去年10月曾在社群網站上傳一張眼球照，照片中倒映出的女子疑似就是韓瑞希。
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(中時電子報)
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